Почти 200 шкур редкого питона изъяли у пассажиров в Домодедово

Первая партия приехала в багаже россиянки из Дубая, вторую привёз из Дохи украинец. Оба нарушителя утверждают, что выполняли просьбы знакомых.

В столичном аэропорту Домодедово в багаже двух пассажиров нашли почти 200 шкур редкого сетчатого питона. Как сообщила Федеральная таможенная служба России (ФТС), общая стоимость контрабанды превышает 1,6 миллиона рублей.

— Первая партия — 103 выделанные и окрашенные шкуры рептилий длиной от 180 до 210 см — была обнаружена в ручной клади пассажирки рейса Дубай-Москва. Спустя два дня был задержан пассажир рейса Доха-Москва, перевозивший в багаже 87 аналогичных шкур питона длиной от 140 до 445 см, — рассказали в пресс-службе ФТС.

Нарушители — гражданка России и гражданин Украины — утверждают, что о стоимости шкур рептилий не знали, соответственно, товары не декларировали. По словам россиянки, кожу она привезла по просьбе подруги. Украинец тоже заверил, что его о перевозке шкур попросила проживающая на Бали девушка. Он собирался передать отрезы для производства кожгалантереи.

Вся контрабандная продукция изъята, решается вопрос о возбуждении административных дел.

Ранее таможенник нашли живую контрабанду в другом столичном аэропорту. Пассажир пытался провезти через Внуково леопардовых котят стоимостью более одного миллиона рублей в пластиковых корзинах.