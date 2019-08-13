Лайф публикует видео с места страшного ДТП на Кубани

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На дороге, обочине и в кювете лежат обломки автомобилей и вещи сидевших в них людей.

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места страшного ДТП на 39-м километре автодороги Темрюк — Краснодар — Кропоткин, которое унесло жизни четырёх человек. Ещё шесть получили различные ранения.

<p>Фото © LIFE</p>

На дороге, обочине и в кювете лежат обломки минивэна Opel Zafira и седана Hyundai Genesis, а также вещи сидевших в автомобилях людей. Накрытые тела погибших также видны на кадрах.

<p>Фото © LIFE</p>

<p>Фото © LIFE</p>

Одну из машин от столкновения отбросило в кювет. Оба автомобиля сильно покорёжило.

<p>Фото © LIFE</p>

Ранее Лайф сообщал, что среди погибших в страшном ДТП мальчик девяти лет.

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