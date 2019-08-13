На Украине захотели окружить Крым режимным морским районом

На Украине государственное учреждение "Госгидрография" заявило о намерении создать морской режимный район вокруг российского полуострова Крым. В компании собираются таким образом попытаться перекрыть заход всех иностранных и части российских судов в порты полуострова.
— Мы сможем минимизировать риски для моряков в части навигационно-гидрографического обеспечения. Снять с Украины ответственность за любые аварийные события, — прокомментировал планы глава учреждения Александр Щипцов.
"Госгидрография" утверждает, что Москва создаёт и реализует электронные навигационные карты районов, прилегающих к Крыму в Чёрном и Азовском морях, а также украинского побережья Азовского моря, что якобы создаёт угрозу для навигации. Создание режимного района, по мнению украинской стороны, помешает России проводить картографирование.
Ранее в Киеве заявили, что имеют полное право перекрыть подачу пресной воды из Днепра по Северо-Крымскому оросительно-обводнительному каналу на территорию полуострова.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram