На Украине захотели окружить Крым режимным морским районом

Создание "пояса" якобы позволит "минимизировать риски для моряков в части навигационно-гидрографического обеспечения".

На Украине государственное учреждение "Госгидрография" заявило о намерении создать морской режимный район вокруг российского полуострова Крым. В компании собираются таким образом попытаться перекрыть заход всех иностранных и части российских судов в порты полуострова.

— Мы сможем минимизировать риски для моряков в части навигационно-гидрографического обеспечения. Снять с Украины ответственность за любые аварийные события, — прокомментировал планы глава учреждения Александр Щипцов.

"Госгидрография" утверждает, что Москва создаёт и реализует электронные навигационные карты районов, прилегающих к Крыму в Чёрном и Азовском морях, а также украинского побережья Азовского моря, что якобы создаёт угрозу для навигации. Создание режимного района, по мнению украинской стороны, помешает России проводить картографирование.

Ранее в Киеве заявили, что имеют полное право перекрыть подачу пресной воды из Днепра по Северо-Крымскому оросительно-обводнительному каналу на территорию полуострова.