МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника Генконсульства Украины в Петербурге

Москва в ответ на действия Киева объявила персоной нон грата сотрудника Генконсульства Украины в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

— В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить персоной нон грата сотрудника Генконсульства Украины в Петербурге, — приводит заявление пресс-службы МИД РФ агентство ТАСС.

Сегодня в СБУ сообщили, что сотрудник Генконсульства РФ во Львове был объявлен персоной нон грата на территории Незалежной. Более того, Киев обвинил его в работе на российскую разведку.