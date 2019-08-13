В Колпине кота спасли от неминуемой голодной смерти в вентиляции

Жильцы квартиры, заявившие о многодневном мяуканье, решили оставить котика у себя.

В Колпине под Санкт-Петербургом служба "Кошкиспас. ПСО "Экстремум" вызволила из вентиляции кота, просидевшего в заточении трое суток.

Чтобы вызволить животное из плена спасатели обследовали вентиляционные каналы при помощи камеры, измерили их и нашли кота в районе перекрытий между первым и вторым этажом. У жильцов попросили разрешение на демонтаж бойлера, а также частичный разбор стенки со свежим ремонтом.

— Далее продолбили из имеющегося вентканала небольшое отверстие напрямую в вентшахту. Проверили камерой — кот в ней. Удавкой или рукой до него не достать. Отверстие под потолком очень узкое, а ширина вентшахты более метра. Стали выманивать на корм. Обессиленный после трёх суток, кот еле дополз до него, — рассказали спасатели.

Побоявшись, что животное вернётся в недоступный угол шахты, спасатели вытащили кота наружу силой. На спасение животного ушло четыре с половиной часа.

В этом году в Екатеринбурге кота спасли из вентиляции, а пока не прибыли спасатели, кормили его котлетами на палке.