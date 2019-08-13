Суд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму

Представителю "Яблока" было отказано в регистрации из-за высокого процента брака в подписях избирателей.

Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы по 43-му избирательному округу. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

— Мосгорсуд... обязал окружную избирательную комиссию по выборам в депутаты МГД седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 43 зарегистрировать в качестве кандидата в депутаты Митрохина С.С. Решение исполняется немедленно, — приводит её слова ТАСС.

Окружная избирательная комиссия 16 июля отказалась зарегистрировать представителя "Яблока" кандидатом из-за высокого процента брака в подписях избирателей, которые он собрал в поддержку выдвижения. После повторной проверки подписных листов Мосгоризбирком признал недействительными 415 подписей, а достоверными — 4525, что является основанием для его регистрации. Однако ОИК повторно отказала члену "Яблока", после чего он подал в суд.

Выборы парламентариев седьмого созыва состоятся в единый день голосования, 8 сентября. Впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию.