Учёные показали таинственный объект, взлетевший с кометы Чурюмова — Герасименко

Космическое тело несколько часов находилось на орбите 67Р, затем пересекло часть очень яркой комы и исчезло.

Космический аппарат Rosetta снял неопознанный объект, поднявшийся с поверхности одной из самых таинственных комет — Чурюмова — Герасименко. Неизвестного "компаньона" заметили на снимках, полученных через несколько месяцев после достижения кометой ближайшей к Солнцу точки её орбиты 13 августа 2015 года.

По мнению астрономов, после взлёта с кометы объект 12 часов находился на её орбите. Компьютерное моделирование показало, что он держался на расстоянии от 2,4 до 3,9 километра от центра кометы Чурюмова — Герасименко. После этого "компаньон" пересёк часть очень яркой комы — облака из пыли и газа вокруг ядра кометы — и исчез. Сотрудники Европейского космического агентства ESA заметили его на поздних снимках. Согласно их гипотезе, объект мог находиться на орбите 67Р ещё около месяца, меняя своё местоположение. По их версии, таинственный спутник кометы — это "кусок орбитального мусора".

— Объект, изображённый на этом снимке, вероятно, самый большой из всех, обнаруженных вокруг кометы. Он будет предметом дальнейших исследований, — заявили в агентстве.

В настоящий момент комета Чурюмова — Герасименко находится между орбитами Марса и Юпитера. Учёные полагают, что её обезобразили льды.