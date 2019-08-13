Стая бездомных собак напала на детей в Тверской области

Местным жителям удалось отбить их у агрессивных животных, однако несовершеннолетним потребовалась медицинская помощь.

Жители посёлка Суховерково в Тверской области уже несколько месяцев бьют тревогу. По территории населённого пункта бродит стая диких собак, которые нападают и убивают скот, домашнюю птицу, а с недавних пор стали бросаться на людей. И прежде всего объектами нападений становятся дети. Как сообщает местный портал Tverigrad.ru, от укусов собак пострадали уже двое мальчиков и маленькая девочка.

— Мальчишка ехал на велосипеде, никого не трогал. Откуда ни возьмись появляется целое стадо этих псов. Они все разом накинулись на велосипед, повалили ребёнка на дорогу и стали в буквальном смысле рвать его на части. Мальчик испугался, но догадался закрыть руками голову и горло. Сосед с большим трудом разогнал этих чудовищ лопатой. У мальчишки разорвана вся рука, сейчас он в больнице. В тот же день эти звери искусали ещё двоих детей: у первоклассника серьёзно повреждена нога, а ещё девочка, но ей досталось меньше, её отпустили домой, — приводит портал рассказ местной жительницы.

Как считают местные жители, собаки расплодились и одичали после того, как их бросил на территории местной свинофермы и пилорамы владелец производств. Охранявшие предприятия звери разбежались по округе в поисках еды. Местная администрация пытается заставить бизнесмена забрать животных. В свою очередь предприниматель обратился в прокуратуру с требованием разобраться, поскольку, по его словам, не имеет никакого отношения к животным.

Организации по отлову бродячих собак в районе нет. А в отделении полиции Калининского района заявили, что этот вопрос с бездомными животными находится в компетенции органов местного самоуправления.

— Мы в курсе сложившейся ситуации, конечно же. Действительно, там развелось много собак. Но заявлений нам по поводу укусов не поступало. Мы их отловом не занимаемся. Себе их, что ли, заберём? Что мы можем? Мы можем принять заявление, дать направление на медицинское освидетельствование в Тверь, и, если у собаки есть хозяин, администрация выпишет ему штраф, — сообщили в местном отделении полиции России по Калининскому району.

Ранее Лайф сообщал, что в Свердловской области овчарка искусала двух детей. Пострадавшие мальчик и девочка были госпитализированы.