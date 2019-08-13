Мать Бузовой оправдала дочку за сравнение себя с блокадницей

Ирине Бузовой — матери ведущей и блогерши Ольги Бузовой — пришлось оправдываться за слова своей дочери, назвавшей себя блокадницей. Женщина заверила журналистов "Пятого канала", что Ольга просто пошутила и не хотела никого оскорблять.
— Её бабушка — блокадница, она рассказывала ей всю жизнь. Мы точно так же с папой любили облизывать тарелки, и папа всё время шутил, что пережитое передаётся в генах, — рассказала мать исполнительницы.
Ирина добавила, что и в блокаду жители Ленинграда сохраняли чувство юмора.
О том, что Бузова выложила на своей странице в "Инстаграме" видео, где она вылизывает тарелку и называет себя блокадницей, Лайф сообщал ранее. В комментариях к видео посыпались в основном негативные отзывы о её поступке.
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