Мать Бузовой оправдала дочку за сравнение себя с блокадницей

Она рассказала, что с отцом Ольги они не оставляли ни крошки на тарелках и заявила, что голод "сохраняется в генах".

Ирине Бузовой — матери ведущей и блогерши Ольги Бузовой — пришлось оправдываться за слова своей дочери, назвавшей себя блокадницей. Женщина заверила журналистов "Пятого канала", что Ольга просто пошутила и не хотела никого оскорблять.

— Её бабушка — блокадница, она рассказывала ей всю жизнь. Мы точно так же с папой любили облизывать тарелки, и папа всё время шутил, что пережитое передаётся в генах, — рассказала мать исполнительницы.

Ирина добавила, что и в блокаду жители Ленинграда сохраняли чувство юмора.

О том, что Бузова выложила на своей странице в "Инстаграме" видео, где она вылизывает тарелку и называет себя блокадницей, Лайф сообщал ранее. В комментариях к видео посыпались в основном негативные отзывы о её поступке.