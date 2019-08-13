Ди Каприо рассказал, за какую роль ему стыдно

Как отметил американский актёр, над этим фильмом он работал так, как будто "сделал одолжение".

Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо признался, что стыдится своей роли в фильме "Кафе "Донс Плам". По его мнению, эту картину никто не должен видеть, так как в ней он сыграл плохо из-за своей неопытности.

— Я работал над ним всего одну ночь. Сделал это как одолжение, понимаете? — передаёт New York Post слова Ди Каприо.

Этот фильм признаёт провальным и его коллега Тоби Магуайр. Как и в случае с Ди Каприо, на момент съёмок ленты его карьера только начиналась.

Фильм "Кафе "Донс Плам" в 1995 году снял голливудский режиссёр Р.Д. Робб. По сюжету четверо молодых людей по традиции каждую субботу встречались с новыми девушками в закусочной Лос-Анджелеса. В кафе они вели разговоры на разные темы. В 1998-м ленту запретили к показу в США и Канаде.

Ранее Лайф сообщал, что поклонники эпохи 60-х нашли киноляп в "Однажды в Голливуде", в котором снялся Леонардо Ди Каприо.