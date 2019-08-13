Ди Каприо рассказал, за какую роль ему стыдно

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Как отметил американский актёр, над этим фильмом он работал так, как будто "сделал одолжение".

Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо признался, что стыдится своей роли в фильме "Кафе "Донс Плам". По его мнению, эту картину никто не должен видеть, так как в ней он сыграл плохо из-за своей неопытности.

— Я работал над ним всего одну ночь. Сделал это как одолжение, понимаете? — передаёт New York Post слова Ди Каприо.

Этот фильм признаёт провальным и его коллега Тоби Магуайр. Как и в случае с Ди Каприо, на момент съёмок ленты его карьера только начиналась.

Фильм "Кафе "Донс Плам" в 1995 году снял голливудский режиссёр Р.Д. Робб. По сюжету четверо молодых людей по традиции каждую субботу встречались с новыми девушками в закусочной Лос-Анджелеса. В кафе они вели разговоры на разные темы. В 1998-м ленту запретили к показу в США и Канаде.

Ранее Лайф сообщал, что поклонники эпохи 60-х нашли киноляп в "Однажды в Голливуде", в котором снялся Леонардо Ди Каприо.

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