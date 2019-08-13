В Помпеях нашли "сокровищницу ведьмы"

В колдовском кладе содержится множество амулетов для удачи и защиты от недоброжелателей.

Во время раскопок на месте итальянских Помпей обнаружили хорошо сохранившийся сундук со множеством необычных артефактов и колдовских амулетов. Помещение, где нашли древние артефакты, уже неофициально прозвали сокровищницей ведьмы.

Как сообщили в археологическом парке Помпеи, колдовской клад застыл в вулканической лаве, что помогло ему хорошо сохраниться. Среди найденных в сундуке предметов — женские украшения, зеркала, кристаллы, стеклянные бусины с выгравированными на них изображениями римского бога Диониса и танцующего сатира.

— На многих украшениях есть символы удачи, плодородия и защиты от недоброжелателей. Мы также обнаружили подвески в виде фаллосов, кулаков, черепов, скарабеев и Гарпократа, — рассказала директор Помпей Массимо Осанна.

Ранее среди руин древнего города нашли акварельную фреску, на которой изображена эротическая сцена из античной мифологии.