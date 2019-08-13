В НАТО заявили, что не знали о нахождении Шойгу на борту перехваченного лайнера

Министр обороны РФ летел из Калининграда, где участвовал в церемонии начала строительства филиала Нахимовского военно-морского училища.

Пресс-служба Северо-Атлантического альянса сообщила, что самолёт НАТО F-18 действительно сближался с российским самолётом над Балтикой, однако в альянсе не знали, что в том лайнере летел министр обороны России Сергей Шойгу. Заявление пресс-службы приводит ТАСС.

— Самолёты из миссии воздушной полиции НАТО на Балтике поднимались в воздух, чтобы идентифицировать самолёт, который летел близко к воздушному пространству альянса. Как только идентификация была проведена, самолёт вернулся на базу, — сообщили в НАТО.

Российский летчик истребителя Су-27 вежливо попросил американского коллегу на F/A-18 отойти на безопасное расстояние от борта министра обороны России Сергея Шойгу в небе над Балтийским морем pic.twitter.com/zlvLkAXFKF — Вежливые люди (@vezhlivo) August 13, 2019

Как показывал Лайф, российскому истребителю Су-27 пришлось физически оттеснять самолёт НАТО от борта, на котором летел министр обороны РФ Сергей Шойгу.

После вмешательства российского истребителя натовский отошёл на почтительное расстояние.

Отметим, что похожие манёвры российские истребители уже делали ранее. В феврале похожее видео вызвало восторг в соцсетях у зарубежных пользователей.