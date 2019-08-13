Водителям в России решили позволить показывать полис ОСАГО в телефоне

Постановление приведёт ПДД в соответствие с нормами федерального закона о таком страховании.

МВД РФ разработало проект постановления правительства, который в случае принятия позволит водителям не возить с собой полис ОСАГО, а иметь его электронную копию, например в мобильном телефоне.

— В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе, — сообщает МВД России на своём сайте.

Факт заключения договора ОСАГО сотрудники ГИБДД будут проверять, делая запрос в автоматизированную информационную систему обязательного страхования.

Проект постановления Правительства РФ проходит процедуру общественного обсуждения.

В начале августа наличие у водителя полиса ОСАГО начали проверять при помощи камер видеонаблюдения. Правда, пока только в Москве.