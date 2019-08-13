"Роскосмос" объяснил, почему у его сотрудников такие высокие зарплаты

Ранее госкорпорация опубликовала отчёт за прошлый год, в котором обнародовала огромную среднюю сумму выплат.

Госкорпорация "Роскосмос" объяснила, почему средняя зарплата её сотрудников в 2018 году составила почти 400 тысяч рублей в месяц. Там отметили, что указанная сумма включает не только непосредственный оклад служащих.

— ...Но также выплату годовой премии по итогам 2017 года, специальные надбавки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, материальную помощь сотрудникам и налоги, — передаёт РИА "Новости" сообщение пресс-службы "Роскосмоса".

Напомним, ранее космическая корпорация опубликовала отчёт за 2018 год, в котором указано, что средняя зарплата её сотрудников составляет 396 тысяч рублей. Речь идёт именно о сотрудниках госкорпорации, численность которых составляет 605 человек.

Если брать в расчёт организации и предприятия, относящиеся к госкорпорации, то получается куда более скромная сумма — чуть меньше 60 тысяч рублей.