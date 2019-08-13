В Сочи 97-летней бабушке удалили вросшую в череп опухоль

Сложнейшая операция длилась три часа, за которые нейрохирурги вырезали новообразование и "перевязали" поражённые артерии.

В горбольнице № 4 Сочи провели успешную операцию по удалению опухоли 97-летней местной жительнице. Как сообщает краевой Минздрав, бабушку госпитализировали с язвой на коже лба. Она быстро росла, из-за чего врачи заподозрили неладное.

— Диагностика подтвердила опасения: у женщины рак и опухоль проросла в кость, твёрдую мозговую оболочку и далее в сагиттальный синус, который отвечает за отток крови из головы, — рассказали в министерстве.

Пожилую пациентку было решено срочно прооперировать. У нейрохирургов ушло три часа на удаление опухоли и "перевязку" поражённых артерий. Первые сутки после сложной операции бабушка находилась в реанимации, после чего была переведена в обычную палату. Спустя две недели сочинка вернулась домой.

Ранее другое чудо сотворили врачи в подмосковной Коломне. Медики из перинатального центра выходили недоношенного ребёнка весом всего 610 граммов.