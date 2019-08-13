Путин проинспектировал строительство главной дороги Крыма — трассы "Таврида"

Строители рассказали президенту, что с подходами длинна трассы составит 258 километров.

Трасса "Таврида", которая пройдёт через крымские города Керчь, Феодосию, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь будет открыта для движения в сентябре 2020 года. Об этом президенту России Владимиру Путину рассказали директор АО "ВАД" Валерий Абрамов и первый заместитель гендиректора компании Виктор Перевалов.

— Несколько дней назад пролетел практически над всей трассой и остался доволен увиденным... Важно, чтобы в срок она была сдана, — приводит ТАСС слова президента на этой встрече.

Абрамов рассказал главе государства, что половину строителей наняли в Крыму. В компании надеются, что костяк рабочих будет востребован на других дорожных работах. А средняя заработная плата сотрудников АО "ВАД" в республике составляет 70 тысяч рублей.

— В сентябре следующего года уже будет открыто движение по четырём полосам движения. Ввод объекта — декабрь 2020 года. В настоящий момент всё идёт по графику, — добавил Привалов.

Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее доложил президенту, что готовность трассы "Таврида" сегодня составляет 74%.