СМИ: Жениха Дженнифер Лопес обокрали на полмиллиона долларов

При этом представитель Алекса Родригеса заявил, что финансовая стоимость вещей сильно преувеличена.

Жениха Дженнифер Лопес Алекса Родригеса обокрали на сумму около 500 тысяч долларов в Сан-Франциско, сообщает San Francisco Chronicle.

По данным издания, у Родригеса украли электронику — ноутбук и фотоаппарат, а также драгоценности. Общая сумма похищенного составила около полумиллиона долларов.

Однако, по словам представителя мужчины, заявленная стоимость украденного сильно преувеличена по сравнению с реальной.

Как рассказал источник издания, вещи украли из машины Родригеса, разбив окно. Сам мужчина в этот момент ужинал в ресторане.

О том, что Дженнифер Лопес в четвёртый раз может выйти замуж, стало известно в марте, когда она и её возлюбленный Алекс Родригес поделились одинаковыми фотографиями в соцсетях с обручальным кольцом на безымянном пальце.