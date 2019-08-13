Эксперт рассказал, как снимали битву за Королевскую гавань в "Игре престолов"

Он признался, что больше всего хлопот во время съёмочного процесса доставил именно этот эпизод.

Специалист по спецэффектам сериала "Игра престолов" Джо Бауэр рассказал, как снимали эпизод уничтожения Королевской гавани.

— Для нас с командой больше всего проблем доставил эпизод, в котором Дейенерис уничтожает Королевскую гавань, — признался Бауэр порталу Variety.

Отмечается, что специалисты использовали фотограмметрию и 3D-сканирование, чтобы сделать реалистичную трёхмерную модель старой части хорватского Дубровника. Новые технологии позволили не создавать отдельно карты города.

Как пояснил Бауэр, для работы были взяты знакомые зрителям достопримечательности Королевской гавани, но при этом город расширили, чтобы актёрам было где развернуться.

Напомним, "Игра престолов" номинирована на рекордное число номинаций "Эмми", включая категорию "визуальные спецэффекты".