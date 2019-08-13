СМИ: Дельфину стало плохо в студии звукозаписи

Коллеги музыканта Андрея Лысикова, известного под псевдонимом Дельфин, вызвали ему скорую в звукозаписывающую студию. Ему внезапно стало плохо, сообщает Пятый канал.
Прибывшая бригада скорой осмотрела музыканта, встал вопрос о необходимости госпитализации. Как сообщили Лайфу в медицинских кругах, в больницу исполнителя не отвозили.
Дельфин известен благодаря своему сольному проекту, однако ранее участвовал в хип-хоп-трио "Мальчишник", в группе "Дубовый Гаайъ" и проекте "Мишины дельфины".
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал приравнять творчество музыканта Дельфина к игре "Синий кит".
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