СМИ: Дельфину стало плохо в студии звукозаписи

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Фото © instagram/dolphinmusic

Исполнитель начал терять сознание во время работы с новым музыкальным материалом.

Коллеги музыканта Андрея Лысикова, известного под псевдонимом Дельфин, вызвали ему скорую в звукозаписывающую студию. Ему внезапно стало плохо, сообщает Пятый канал.

Прибывшая бригада скорой осмотрела музыканта, встал вопрос о необходимости госпитализации. Как сообщили Лайфу в медицинских кругах, в больницу исполнителя не отвозили.

Дельфин известен благодаря своему сольному проекту, однако ранее участвовал в хип-хоп-трио "Мальчишник", в группе "Дубовый Гаайъ" и проекте "Мишины дельфины".

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал приравнять творчество музыканта Дельфина к игре "Синий кит".

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