Суд арестовал напавшего с ножом на девушку в Москве

Следователи отметили, что убить школьницу ему помешали независящие от него обстоятельства.

20-летнего молодого человека, которого обвиняют в покушении на убийство несовершеннолетней одиннадцатиклассницы на территории Новой Москвы, отправили под стражу. Об этом сообщает Главное следственное управление СК России по Москве.

В отношении него ранее было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Как сообщал Лайф, потерпевшую доставили в больницу на вертолёте, после того как кто-то обнаружил её раненую в ТиНАО. Сообщалось, что злоумышленник ранее уже ломился домой к своей бывшей возлюбленной в поселении Кленовское и даже выбил окно. Прибыла полиция и задержала буйного влюблённого, но позже парня отпустили.