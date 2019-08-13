Володин заявил, что за указом Зеленского о гражданстве для россиян стоит Госдеп

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Вячеслав Володин. Фото © Пресс-служба Госдумы

По мнению парламентария, приглашать граждан других стран в государство, где каждая сфера жизни охвачена кризисом, — популизм.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что за решением упростить процедуру выдачи украинского гражданства россиянам стоит Госдеп США.

— Сегодняшнее заявление президента Украины Зеленского говорит не о желании Украины предоставлять политическое убежище гражданам РФ, а о решении США и Великобритании ограничить или прекратить предоставлять его россиянам. <...> На Украине нет работы, уровень жизни низкий, и когда украинский лидер начинает приглашать граждан других стран в государство, где каждая сфера жизни охвачена кризисом, это абсолютный популизм, — приводит сайт Госдумы слова Володина.

Ранее соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Он касается граждан России, которые подверглись "политическим преследованиям".

Политолог назвал украинский указ о гражданстве для россиян "обезьянничеством"

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