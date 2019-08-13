Участие Пласидо Доминго в концерте в США отменили из-за секс-скандала

Руководство оркестра заявило, что позднее сообщит изменённую программу концерта.

Симфонический оркестр в американской Филадельфии отменил участие испанского оперного певца Пласидо Доминго в премьерном концерте сезона 18 сентября из-за того, что несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. Об этом руководство коллектива сообщило в Twitter.

— Мы привержены поддержке безопасной, лояльной, уважительной и надлежащей атмосферы для нашего оркестра и его сотрудников, для приглашённых исполнителей и композиторов, для нашей аудитории и общественных групп, — сказано в сообщении.

При этом руководство отметило, что позднее сообщит изменённую программу концерта.

Ранее восемь певиц и одна танцовщица рассказали о сексуальных домогательствах в свой адрес со стороны Доминго в разное время с 1980-х годов. Сам 78-летний певец отрицает обвинения в свой адрес.