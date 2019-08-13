Трамп заявил, что при необходимости США покинет ВТО

По его словам, долгое время другие страны использовали организацию в своих интересах против американского государства.

США могут покинуть Всемирную торговую организацию (ВТО), если это потребуется, заявил американский лидер Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания.

— Мы проигрывали почти все споры в ВТО, они думали, что мы глупые, — приводит ТАСС слова Трампа.

При этом Трамп подчеркнул, что ситуация изменилась после того, как он стал лидером США.

— Теперь мы выигрываем многие споры, потому что они знают, что у них нет твёрдой почвы под ногами. Мы уйдём, если нам придётся, — сказал он.

Заявление о возможном выходе США из ВТО Трамп делает не впервые. Так, ранее он выразил уверенность, что в течение многих лет другие государства, в том числе и Китай, использовали организацию в своих интересах против США.