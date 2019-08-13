СМИ: Бодибилдер Денис Филиппов задержан за сбыт запрещённых препаратов в Москве

Правоохранители смогли задержать мужчину при сбыте восьми флаконов с жидкостью и четырёх ёмкостей с таблетками.

Полицейские задержали в Москве спортсмена-бодибилдера, сбывавшего сильнодействующие запрещённые вещества. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД РФ.

Как сообщили агентству в полиции, в их распоряжение поступила информация о 29-летнем мужчине, который мог распространять запрещённые вещества. В результате правоохранители смогли задержать его при сбыте восьми флаконов с жидкостью и четырёх ёмкостей с таблетками.

Экспертиза установила, что в состав таблеток входит не менее 14,4 грамма сильнодействующего вещества — дегидрохлорметилтестостерона.

При обыске в квартире мужчины было найдено ещё семь флаконов с жидкостью. Всё изъятое также отправлено на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта", злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

По данным источников ТАСС, речь идёт о бодибилдере Денисе Филиппове, который много лет занимается пауэрлифтингом, является участником и победителем различных соревнований.