Путин поговорил с воспитанниками Академии хореографии Севастополя — видео

С одним из детей президент обменялся рукопожатиями, а перед юной балериной встал на колено и поцеловал ей руку.

Президент РФ Владимир Путин пообщался с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя, во время антракта сюиты "Спартак" на открытии III Международного фестиваля оперы и балета в Херсонесе.

Глава государства встретился с двадцатью учениками в возрасте 6–7 лет, прошедшими отбор в академию.

Юные воспитанники академии не хотели отпускать российского лидера и провожали его до самой двери. С одним из детей президент обменялся рукопожатиями, а перед юной балериной встал на колено и поцеловал ей руку.

Также президент поговорил с ректором академии — премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным.