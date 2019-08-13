СМИ: Facebook платила за прослушку и расшифровку аудиосообщений пользователей

При этом компания не предоставляла подрядчикам данных о том, где и когда были сделаны записи.

Американская компания Facebook платила сотням подрядчиков, которые занимались расшифровкой голосовых сообщений, принадлежащих компании. Об этом сообщило агентство B loomberg со ссылкой на источники, которые предоставили сведения анонимно из боязни потерять работу.

По информации источников, поставленная компанией задача "потрясла внештатных работников", которым не говорили, где и когда были сделаны записи. Facebook только требовала расшифровки голосовых сообщений.

— Они [работники] слушали разговоры пользователей, иногда вульгарного содержания, но не знали, зачем Facebook нужна их расшифровка, — рассказали источники.

В американской компании подтвердили эту информацию, но при этом указали, что прекратили расшифровывать голосовые сообщения "более недели назад". Как рассказал представитель Facebook, пользователи, чьи сообщения прослушивали, давали согласие на расшифровку своей речи в приложении Messenger.

— Подрядчики проверяли правильность расшифровки [голосовых] сообщений искусственным интеллектом Facebook, — пояснили в корпорации.

Однако агентство уточняет, что пользователей не предупреждали, что их записи могут прослушивать третьи лица, и это заставило подрядчиков усомниться в соблюдении этических норм при выполнении поставленной задачи.

Отметим, это не первый случай за последнее время, когда компанию обвиняют в прослушке разговоров своих пользователей. Так, ранее стало известно, что американская компания Apple прослушивает частные разговоры Siri. При этом в корпорации заверили, что это является частью программы оценки и что пользователи сами принимают решение о своём участии.