"Движение вверх" собрало $13 млн в кинопрокате Китая

Страна является непростой территорией для зарубежных картин: многие фильмы имеют шанс только на один уик-энд.

Российский фильм "Движение вверх" режиссёра Антона Мегердичева собрал в прокате в Китае 13 миллионов долларов, сообщается на сайте Минкультуры РФ.

— Фильм посмотрели более двух с половиной миллионов человек. Мы собрали в прокате 13 миллионов долларов. Прокат стартовал 13 июня и уже закончился. Но феноменально, что фильм шёл более четырёх недель. Обычно в Китае даже американские блокбастеры более трёх недель не идут, — приводит пресс-служба слова генерального директора кинокомпании "Централ Партнершип" Вадима Верещагина.

По его словам, "Движение вверх" стал самым кассовым российским фильмом за всю историю проката в Китае.

Верещагин отметил, что Китай является непростой площадкой для зарубежных картин, многие из них находятся в прокате только один уик-энд. Он подчеркнул, что фильм "Движение вверх" стал исключением из правил. Отличная заполняемость залов, которая произошла в том числе благодаря высоким оценкам и положительным отзывам зрителей, позволила картине стать лидером среди российских картин в прокате Китая.

— Это беспрецедентный случай, и мы рады, что именно "Движение вверх" взяло эту высоту, — подчеркнул он.

Фильм "Движение вверх" вышел на экраны в России в декабре 2017 года и собрал три миллиарда рублей. При этом до недавнего времени это был самый кассовый отечественный фильм, однако недавно военная картина Фёдора Бондарчука обогнала "Движение вверх" по сборам.