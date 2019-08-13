"Движение вверх" собрало $13 млн в кинопрокате Китая

Российский фильм "Движение вверх" режиссёра Антона Мегердичева собрал в прокате в Китае 13 миллионов долларов, сообщается на сайте Минкультуры РФ.
— Фильм посмотрели более двух с половиной миллионов человек. Мы собрали в прокате 13 миллионов долларов. Прокат стартовал 13 июня и уже закончился. Но феноменально, что фильм шёл более четырёх недель. Обычно в Китае даже американские блокбастеры более трёх недель не идут, — приводит пресс-служба слова генерального директора кинокомпании "Централ Партнершип" Вадима Верещагина.
По его словам, "Движение вверх" стал самым кассовым российским фильмом за всю историю проката в Китае.
Верещагин отметил, что Китай является непростой площадкой для зарубежных картин, многие из них находятся в прокате только один уик-энд. Он подчеркнул, что фильм "Движение вверх" стал исключением из правил. Отличная заполняемость залов, которая произошла в том числе благодаря высоким оценкам и положительным отзывам зрителей, позволила картине стать лидером среди российских картин в прокате Китая.
— Это беспрецедентный случай, и мы рады, что именно "Движение вверх" взяло эту высоту, — подчеркнул он.
Фильм "Движение вверх" вышел на экраны в России в декабре 2017 года и собрал три миллиарда рублей. При этом до недавнего времени это был самый кассовый отечественный фильм, однако недавно военная картина Фёдора Бондарчука обогнала "Движение вверх" по сборам.
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