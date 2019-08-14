Бронзовую копию посмертной маски Наполеона выставили на торги в США

Аукцион галереи искусств M. S. Rau Antiques приурочен к 250-летию со дня рождения французского императора.

Бронзовую копию посмертной маски французского императора Наполеона Бонапарта выставили на аукцион за 34,5 тысячи долларов в американском городе Новый Орлеан штата Луизиана, сообщил телеканал Fox News.

По данным телеканала, торги галереи искусств M. S. Rau Antiques приурочены к 250-летию со дня рождения Наполеона Бонапарта.

Ранее считалось, что посмертную маску Наполеона снял на острове Святой Елены личный врач императора — Франческо Антоммарчи. Однако сейчас полагают, что это был британский военный врач Фрэнсис Бертон, уточняется на сайте галереи.

Существует несколько копий посмертной маски Наполеона. Одна из них находится в музее Кабильдо штата Луизиана в Новом Орлеане, а оригинал хранится в Наполеоновском музее в Гаване.

Ранее на торги в США выставили кабриолет Rolls-Royce Элизабет Тейлор.