Один полицейский погиб и двое ранены во время перестрелки в США

Сообщается, что незначительные ранения также получил один из случайных очевидцев перестрелки.

Двое полицейских, а также один гражданский были ранены и ещё один правоохранитель погиб в ходе перестрелки на дороге в Калифорнии, США. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

По информации правоохранителей, 34-летний патрульный Андре Мойе остановил на дороге белый пикап для проверки документов, в ходе которой выяснилось, что автомобиль должен быть конфискован. Полицейский вызвал эвакуатор, а нарушитель позвонил жене, чтобы она его забрала. Когда женщина приехала на место, 49-летний водитель пикапа достал ружьё и несколько раз выстрелил в Мойе.

Раненый патрульный сумел вызвать подкрепление, и через несколько минут на место прибыло ещё двое правоохранителей, которые были "тут же обстреляны подозреваемым". Один из них в ходе перестрелки был тяжело ранен, второй получил "незначительные повреждения".

Вскоре на место прибыло ещё семеро полицейских, которым в ходе перестрелки удалось ликвидировать стрелка. Сообщается, что был ранен один гражданский. Местная жительница Дженнифер Моктесума рассказала, что одна из пуль пробила лобовое стекло её машины и пролетела между двумя её близнецами. К счастью, никто не пострадал.

Подозреваемый был опознан как Аарон Лютер. По словам его отца, сын, вероятно, впал в депрессию на фоне проблем со здоровьем и сложным периодом в браке, а новость о конфискации автомобиля, видимо, стала последней каплей. Известно, что стрелок был ранее судим за попытку убийства с применением оружия. Отмечается, что его супруга в перестрелке не пострадала.