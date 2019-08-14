В Нью-Йорке от взлетающего китайского лайнера отвалился кусок крыла

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Борт вернулся в аэропорт имени Кеннеди спустя два с половиной часа, предварительно выработав топливо.

Авиалайнер Boeing-777 авиакомпании China Eastern был вынужден вернуться в аэропорт вылета в Нью-Йорке из-за отвалившейся детали крыла, сообщил сайт airlive.net.

Борт рейсом Нью-Йорк — Шанхай вернулся в аэропорт имени Кеннеди спустя два с половиной часа, предварительно осуществив многочисленные развороты над океаном, чтобы сжечь топливо. На борту лайнера находилось около 300 пассажиров. Никто не пострадал.

Один из пассажиров опубликовал в Сети видео, на котором видно, что на крыле отсутствует металлическая пластина покрытия интерцептора — механизма, уменьшающего подъёмную силу крыла и увеличивающего сопротивление воздуха.

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