В Нью-Йорке от взлетающего китайского лайнера отвалился кусок крыла

Борт вернулся в аэропорт имени Кеннеди спустя два с половиной часа, предварительно выработав топливо.

Авиалайнер Boeing-777 авиакомпании China Eastern был вынужден вернуться в аэропорт вылета в Нью-Йорке из-за отвалившейся детали крыла, сообщил сайт airlive.net.

Борт рейсом Нью-Йорк — Шанхай вернулся в аэропорт имени Кеннеди спустя два с половиной часа, предварительно осуществив многочисленные развороты над океаном, чтобы сжечь топливо. На борту лайнера находилось около 300 пассажиров. Никто не пострадал.

China Eastern MU588 (JFK-PVG) returned to JFK reporting metal fell off from left wing. pic.twitter.com/k3ih9fR2cY — ChinaAviationReview (@ChinaAvReview) August 13, 2019

Один из пассажиров опубликовал в Сети видео, на котором видно, что на крыле отсутствует металлическая пластина покрытия интерцептора — механизма, уменьшающего подъёмную силу крыла и увеличивающего сопротивление воздуха.