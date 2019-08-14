СМИ: Китай отказал двум кораблям ВМС США в заходе в порт Гонконга

Десантный корабль-док Green Bay запросил разрешение прибыть позднее в августе, а ракетный крейсер Lake Erie — в сентябре.

Власти Китая отказали в заходе в порт Гонконга двум кораблям ВМС США, сообщило агентство Reuters со ссылкой на американский источник.

По данным источника, десантный корабль-док Green Bay запросил разрешение посетить порт позднее в августе, а ракетный крейсер Lake Erie — в сентябре. При этом причину отказа власти Китая не назвали, уточняет агентство.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что китайские власти ведут свои войска к границе с Гонконгом на фоне массовых акций, которые там проходят.