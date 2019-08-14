Организатор кровавого бунта в тюрьме в Таджикистане получил пожизненный срок

Амирали Давлатова и 32 других осуждённых, которые принимали участие в беспорядках, приговорили к дополнительным срокам.

Верховный суд Таджикистана приговорил к пожизненному заключению одного из организаторов беспорядков в колонии города Худжанда на севере республики, сообщили РИА "Новости" в Генеральной прокуратуре.

Как рассказал собеседник агентства, Амирали Давлатова и 32 других осуждённых, которые принимали участие в бунте, приговорили к дополнительным срокам — от 15 лет до пожизненного. Их обвиняют в убийстве, действиях, дезорганизующих работу мест лишения свободы, причинении тяжкого вреда здоровью, а также оказании сопротивления представителю власти.

В ведомстве добавили, что судебный процесс над участниками бунта начался в марте. Подготовка к беспорядкам заняла четыре месяца.

— По плану организаторов бунта, Давлатов должен был взять в заложники жён заключённых, которые в ту ночь находились на территории исправительного учреждения на свидании с близкими. Но из-за того, что внезапно погас свет, он не смог осуществить свой план, — рассказали в ведомстве.

Напомним, в результате бунта в колонии погиб 21 заключённый и двое сотрудников тюрьмы, а пятеро охранников получили тяжёлые ранения.