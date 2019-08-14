СМИ: США ставит под вопрос продление СНВ-3 из-за российского "Авангарда"

Этот договор является единственным действующим между Москвой и Вашингтоном об ограничении вооружений.

В Белом доме считают, что разработки Россией гиперзвуковых крылатых ракет ставят под вопрос продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации США.

В конце июля в Генштабе заявляли, что "Авангард", впервые поступающий на вооружение Ракетных войск стратегического назначения до конца 2019 года, не нарушает СНВ-3.

Ракетный комплекс "Авангард" вместе с другими новейшими системами российского оружия был представлен президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию.

Напомним, СНВ-3 является единственным действующим договором между Москвой и Вашингтоном об ограничении вооружений. Срок действия документа истекает в феврале 2021 года. Генсек ООН призвал Россию и США продлить договор.