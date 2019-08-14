Четыре человека погибли и трое пострадали в ДТП в Дагестане

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Четыре человека погибли, ещё трое пострадали в результате ДТП около населённого пункта Алмало Кумторкалинского района Дагестана, сообщает пресс-служба ГУ МВД по республике в своём инстаграме.

— В результате аварии четыре человека погибли на месте, трое пострадали. Состояние одного из пострадавших критическое, — уточняется в сообщении. Как отмечается, среди пострадавших двое детей.

На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и начальник республиканского УГИБДД МВД РФ Александр Шалагин.

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