Постпред Британии в ООН заявила об "отчаянном положении" украинцев в Крыму

Граждане Украины, которые остались проживать на территории Крыма после воссоединения полуострова с Россией, находятся в "отчаянном" положении и не имеют доступа к социальным услугам. Об этом заявила постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.

— Хочу обратить внимание на конкретные регионы, где положение с международным гуманитарным правом отчаянное. Это Украина, так как украинские граждане Крыма лишены доступа к базовым услугам, поскольку не изменили своё гражданство, — приводит её слова ТАСС.

В то же время, говоря о других странах, где "нарушается гуманитарное право", она назвала Южный Судан, а также Мали и Сахель, в которых "ухудшающаяся ситуация с безопасностью спровоцировала нарушения гуманитарного права", и упомянула конфликт в Сирии.

На её слова отреагировал исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, который заявил, что понятие гуманитарного права применимо к тем государствам, на территории которых идут вооружённые конфликты.

— У вас, видимо, какая-то устаревшая информация или вас плохо подготовили. На территории нашей страны нет никакого вооружённого конфликта, следовательно, говорить о международном гуманитарном праве применительно к нашей стране неуместно, — сказал Полянский.

Он также отметил, что его британская коллега оставляет без ответа "многочисленные вопросы", которые были заданы ей и представителям США относительно соблюдения тех самых "гуманитарных прав" в регионах, находящихся в их сфере интересов, например в Заевфратье.