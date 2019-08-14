В США украинка получила 20 лет тюрьмы за сексуальную эксплуатацию ребёнка

В период с апреля по ноябрь 2012 года она записала 46 порнографических видео с двухлетней девочкой.

В американском штате Нью-Йорк суд приговорил гражданку Украины Алёну Каличенко к 20 годам тюрьмы за сексуальную эксплуатацию ребёнка и изготовление детской порнографии, сказано в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк.

В заявлении сказано, что в федеральном суде центральной части города Айслип Каличенко приговорили к 20 годам тюремного заключения 13 августа. В апреле 2016-го женщина признала себя виновной в сговоре с целью сексуальной эксплуатации ребёнка и производстве детской порнографии с её последующей доставкой в США.

Прокуратура уточняет, что после отбытия наказания украинку депортируют на родину. Каличенко арестовали в июле 2014 года во время поездки в США.

По данным американской прокуратуры, в период с апреля по ноябрь 2012 года Каличенко записала 46 порнографических видео с двухлетней девочкой. Ролики сняли по заказу жителя города Смиттаун на Лонг-Айленде. Осуждённая отправила мужчине видео за несколько тысяч долларов по электронной почте. Во время обыска в январе 2014 года агенты ФБР обнаружили дома у заказчика оборудование и реквизиты, предназначенные для выпуска детской порнографии.

Ранее в Таджикистане приговорили к пожизненному заключению организатора бунта в тюрьме.