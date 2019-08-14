В России за минувшие сутки ликвидировано 53 лесных пожара

За минувшие сутки в России было ликвидировано более 50 лесных пожаров общей площадью свыше 60 тысяч гектаров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ФБУ "Авиалесоохрана".

— За прошедшие сутки в России ликвидировано 53 лесных пожара на площади 61 211 гектаров, — приводит агентство текст сообщения.

Отмечается, что по состоянию на 13 августа на территории России действовало 173 лесных пожара на площади 256 836 гектаров, на которых проводились активные работы по тушению. Этот показатель на 26 331 гектар меньше, чем днём ранее.

По данным ведомства, наибольшее количество пожаров зафиксировано в Красноярском крае, а также в Иркутской области: 132 605 и 112 571 гектар соответственно. В этих регионах, а также в Бурятии и Якутии из-за стихии был введён режим ЧС.