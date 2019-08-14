Советник Зеленского выступил в защиту закона о государственном языке

При этом политик считает, что в документе стоит исправить "некоторые баги", чтобы он больше соответствовал жизни.

Закону о государственном языке не нужен фундаментальный пересмотр, заявил советник президента Владимира Зеленского, избранный депутат Верховной рады Никита Потураев в интервью изданию "Детектор медиа".

— Мы не видим оснований для пересмотра квот на общенациональных, развлекательных каналах. Мы не видим оснований для пересмотра квот на радио. Я вообще не вижу оснований для пересмотра фундаментальных положений закона о функционировании государственного языка, — считает депутат.

При этом он отметил необходимость исправить "некоторые баги", которые имеются в законе, поскольку, по его словам, закон должен соответствовать жизненным реалиям, "а не жизнь соответствовать закону".

Напомним, 16 июля на Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни. При этом неоднократно подчёркивалось, что такой нормативный акт нарушает права нацменьшинств в Незалежной. В частности, в ОБСЕ заявили, что такая политика вносит элементы дискриминации.