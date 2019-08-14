Журналист с Украины пожаловался на хорошее отношение к россиянам в Грузии

Украинский журналист Кирилл Сазонов во время своей поездки в Грузию обзавёлся "очень противоречивыми" впечатлениями об этой стране и пожаловался на лояльное отношение к отдыхающим там россиянам.

— Отношение к русским — лояльное. Я не могу понять почему?! Как мне заявил таксист — зря Саакашвили (экс-президент Грузии) начал войну, — написал Сазонов на своей странице в "Фейсбуке".

При этом услышать мнение самих грузин о причинах конфликта и его зачинщике журналист отказывается и выражает недоумение "необъяснимым феноменом", при котором "в годовщину начала войны русские приезжают на пляж, их кормят в кафе и никто не гоняет".

Военный конфликт в ночь на 8 августа 2008-го начался с обстрела грузинскими военными территорий Южной Осетии из установок залпового огня "Град", грузинские войска частично разрушили часть её столицы, Цхинвала, после чего Россия ввела свои силы в регион, оттеснив агрессоров за пределы границ республики, а затем признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приостановку полётов временной мерой и заявил, что авиасообщение будет восстановлено, "когда малейшая угроза, проистекающая из русофобских проявлений, исчезнет".