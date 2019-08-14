В Грузии заявили о занижении властями реального ущерба от потери туристов из РФ

Озвученные премьер-министром Грузии данные о финансовых потерях республики от прекращения авиасообщения с Россией и, соответственно, истощения турпотока занижены более чем в десять раз, об этом заявила бывший спикер парламента республики, лидер оппозиционного Демократического движения Нино Бурджанадзе.

— Шестьдесят миллионов, с моей точки зрения, это очень уменьшенная цифра. Все эксперты говорили об ущербе в десять раз больше, примерно в 700 миллионов. И об этом говорит очень многое, — заявила она в эфире НСН.

Одним из ключевых показателей, по мнению политика, является тот факт, что, когда стало известно о прекращении авиасообщения, курс национальной валюты лари упал до исторического минимума и дошёл "практически до отметки 1:3 к доллару".

Напомним, с 8 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией из-за угрозы безопасности россиян. В грузинских прогнозах прекращение полётов между двумя странами может лишить страну 200–300 миллионов долларов.