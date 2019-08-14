Принц уже не тот. Доставщик еды в Саратове приезжает на белом коне — фото

Встретить прекрасного принца на белоснежном коне и ускакать с ним в закат в XXI веке становится всё сложнее, однако прекрасной половине человечества из Саратова всё ещё может повезти, ведь совсем недавно на улицах города был замечен курьер сервиса Delivery Club, доставляющий заказы верхом на скакуне.

Опубликованные в соцсетях фотографии вызвали ажиотаж и всплеск фантазии у пользователей, комментирующих данные фотографии, многие из которых отметили и экологичность такого вида транспорта, и отсутствие необходимости стоять в пробках, также немало было шуток про принца на белом коне.

Впрочем, нашлись и те, кто разбирается в лошадях больше остальных и осудил мужчину за его поступок, назвав увиденное "нещадной эксплуатацией".