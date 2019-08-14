Врачи дали рекомендации по правильному употреблению мёда

Продукт противопоказан тем, кто страдает ожирением, имеет аллергию на цветы или пчелиный яд.

Без вреда здоровью можно съесть две столовые ложки мёда в первой половине дня, однако польза этого продукта значительно преувеличивается, к нему следует относиться как к обычному лакомству. При этом при сочетании мёда и алкоголя, а также употреблении медовухи существенно повышается риск появления цирроза печени, считают опрошенные РИА "Новости" врачи.

— Без вреда максимум две столовые ложки. Употреблять его лучше в первой половине дня и при этом вести активный образ жизни, — рассказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов.

По его словам, в продукте присутствуют антиоксиданты, препятствующие окислению клеток, а также витамины и фруктоза, которая является источником энергии.

При этом пользу мёда склонны преувеличивать, полагает врач-диетолог, терапевт Елена Тихомирова. Она отметила, что для получения пользы от продукта необходимо съесть его в очень больших количествах, но из-за высокого содержания углеводов мёд является калорийным, поэтому употреблять его следует дозированно.

Эксперты сошлись во мнении, что отдавать предпочтение следует мёду в сотах, поскольку так есть гарантия качества и натуральности продукта.

Однако, по словам Тихомировой, чай с мёдом при простуде едва ли ускорит процесс выздоровления, поскольку при растворении в горячей воде продукт теряет свои полезные свойства.

— Это, скорее, утешение, которое пошло исторически: человек простужен, нужно его как-то подбодрить, порадовать, ему давали мёд, который был единственным лакомством, — пояснила эксперт.

Продукт противопоказан для употребления тем, кто страдает ожирением, имеет аллергию на цветы или пчелиный яд, уточнила врач.

Буеверов, в свою очередь, подчеркнул, что сочетание алкоголя и мёда опасно для здоровья. Так, при употреблении медовухи в больших количествах может произойти жировое изменение печени, которое запускает процессы воспаления, способные привести к циррозу, отметил он.

— Всё дело, конечно, в регулярности и объёме. Если человек выпил бокал в месяц, то ничего с ним не будет, а если употреблять регулярно, то это существенно ускоряет риск изменений в печени — вплоть до цирроза, — пояснил врач.

В 2019 году Медовый Спас отмечается 14 августа, в этот день по традиции начинается сбор мёда.

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