Врачи высказались против четырёхдневной рабочей недели

Это может привести к росту количества людей с ожирением, а также увеличению числа невротических расстройств среди работающих граждан, считают медики.

Вопреки чаяниям некоторой части россиян после публикаций в СМИ о возможном сокращении рабочей недели до четырёх дней, врачи констатируют, что подобная инициатива не скажется положительно на здоровье сотрудников. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрошенных экспертов.

— В очень редких случаях люди начинают заниматься саморазвитием, в том числе спортом, если у них появляется свободное время. 95% людей будут посвящать себя безделью, — заявила врач-терапевт Елена Тихомирова.

По её словам, это скорее приведёт к росту количества людей с ожирением, а также росту числа невротических расстройств среди работающих граждан — "страхов, фобий и неврозов, потому что он будет думать, что что-то не так, и ждать подвоха".

Она также отмечает, что инициатива не поспособствует и снижению эпидемии гриппа, поскольку зачастую вирус цепляется к человеку не конкретно на рабочем месте, а "в непроветриваемых помещениях: метро, автобусах, маршрутках". Соответственно, неработающий человек куда-то да выйдет.

— По моему опыту, количество людей, заболевших гриппом в больших организациях, и тех, кто сидит дома, одинаковое, — добавила Тихомирова.

Впрочем, её коллега, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин уверен, что есть в четырёхдневной рабочей неделе и положительный момент, связанный с семейными отношениями, правда, лишь в том случае, если брак счастливый.

— Представьте себе ситуацию: у вас появился лишний выходной и у вашего мужа, если вы любите друг друга, для вас это повод провести время вместе, сходить куда-то, семья счастлива, а если отношения плохие, то это лишний день для раздражения, — отмечает он.

Но в то же время Пережогин добавил, что сокращение числа рабочих дней положительно встретят скорее высококвалифицированные труженики интеллектуальной сферы, а не те, кто занимается тяжёлым физическим трудом, поскольку зарплата последних чаще формируется от количества выполненной работы, а не от её качества.

Впервые о возможности перехода России на четырёхдневную рабочую неделю сказал премьер-министр Дмитрий Медведев, который предположил, что в будущем такая схема станет основной в стране. Впрочем, в Совфеде эту идею назвали красивой мечтой.