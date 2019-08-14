В США запретят летать в самолётах с некоторыми ноутбуками MacBook Pro

Потенциально уязвимыми моделями являются 15-дюймовые с Retina-дисплеем, которые выпустили в середине 2015 года.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) введёт запрет на провоз в самолётах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro, выпущенных в период с 2015 по 2017 годы, после того как в компании Apple сообщили о риске возгорания батарей этих компьютеров. Об этом информирует газета The Hill со ссылкой на заявление управления.

В июне корпорация Apple сообщила об отзыве части ноутбуков MacBook Pro, доступных к продаже в 2015–2017 годах, из-за возможности возгорания батареи. Потенциально уязвимыми моделями являются 15-дюймовые с Retina-дисплеем, которые выпустили в середине 2015 года.

В заявлении отмечается, что Управление гражданской авиации "осведомлено об отзыве батарей, которые использовались в некоторых ноутбуках Apple MacBook Pro", и проинформировало об этом основные авиакомпании США. Причём ранее с похожим заявлением выступало Европейское агентство авиационной безопасности.

В 2016 году ряд авиакомпаний ввёл запрет на провоз смартфонов Samsung Galaxy Note 7 из-за случаев возгорания. После этого компания решила принудительно вывести из строя все телефоны этой модели.