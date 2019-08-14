В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за тайфуна "Кроса"

Прогнозируется возможность формирования большого наводнения с серьёзным подъёмом уровня воды.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморском крае из-за выхода тайфуна "Кроса" в Японское море, сообщает Примгидромет.

— В связи с выходом мощного тайфуна "Кроса" на северо-восточную часть Японского моря и влиянием активного атмосферного фронта, смещающегося вблизи запада края, ночью 16 августа во Владивостоке, на западе и юго-западе, днём на большей территории края ожидаются сильные дожди с количеством 15–45 мм за 12 часов и менее, в отдельных районах очень сильные — 50 мм и более за 12 часов и менее, — уточняется в сообщении.

Дожди на побережье будут сопровождаться штормовым ветром, у мысов — порывами до 28 м/с. Высота волн в заливе Петра Великого может составить 2,5–3,5 м, на участке Поворотный — Золотой — 4–5 м.

Синоптики прогнозируют возможность формирования большого наводнения с серьёзным подъёмом уровня воды. Возможен выход рек из берегов, а также подтопление объектов.

Самые паводкоопасные районы — Пожарский, Ханкайский, Дальнереченский, Спасский, Уссурийский, Ольгинский, Партизанский, Кировский, Красноармейский, Пограничный, Лесозаводский, Шкотовский, Лазовский, Кавалеровский, Дальнегорский, Тернейский.

По словам синоптиков, учитывая заблаговременность прогноза, возможны изменения в расчётах траектории тайфуна.