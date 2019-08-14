В Барнауле спасли собаку от смерти в яме с гудроном — видео

Отчаянный вой погибающего животного услышали находившиеся неподалёку случайные прохожие.

Неравнодушные жители Барнаула спасли от неминуемой гибели собаку, которая оказалась в смертельной ловушке, свалившись в яму с гудроном. Фото и видео с места событий были опубликованы в социальных сетях.

По информации зоозащитников, животное фактически было спасено случайно, когда его даже не лай, а "крик" услышали находившиеся неподалёку спасатели. Мужчины не знали, как подступиться к застрявшему в западне псу, у которого на поверхности виднелась лишь голова, и подали ему палку, в которую тот вцепился зубами.

Пёс был спасён из ямы, однако его здоровье по-прежнему находится под угрозой, ведь даже четыре часа попыток отмыть его маслом и средствами для мытья посуды от вязкой смолянистой жижи принесли лишь промежуточный успех, поскольку значительная часть густого шерстяного покрова животного всё ещё поражена гудроном.

Как сообщают специалисты, животное также получило отравление и находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. Врачи отмечают положительные признаки, поскольку пёс всё же поел специального корма и перенёс капельницу.

Было принято решение "на ночь собаку оставить в покое", ведь, предположительно, она провела в яме около суток, а затем будет удаляться длинная шерсть, чтобы легче было очистить пса от гудрона.

— Собака в плохом состоянии, но борется. Может, ищет кто своего друга? Может, ждёт домой? Собакен красивый, не худой, умный. Думаю, ему на пользу увидеть хозяина, — написала в своём инстаграме Александра Подкорытова.

Животное временно размещено в одном из частных приютов для животных. Точно определить его породу пока не удалось.