Около Алма-Аты на реке Каргалинке произошёл селевой выброс

Чрезвычайные службы проводят оповещение людей, которые живут ниже русла — в Ауэзовском и Алатауском районах города.

На реке Каргалинке выше Алма-Аты, Казахстан, произошёл селевой выброс, на данный момент ведутся оповещения жителей района русла реки об опасности и эвакуации, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям.

— Прошёл селевой выброс в небольшом объёме в Наурызбайском районе. Дана команда службам энергетики отключить свет, газ. Предупреждаем, выводим население, — сообщили в ведомстве.

По информации департамента, чрезвычайными службами проводится оповещение людей, которые живут ниже русла Каргалинки — в Ауэзовском и Алатауском районах города.

Ранее в Приморье объявили штормовое предупреждение из-за выхода тайфуна "Кроса" в Японское море.