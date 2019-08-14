В Японии застрелили медведя, заглянувшего в город

Полиция предупредила жителей о вероятности нового появления хищников в жилой зоне и призвала их к бдительности.

Медведь был застрелен 14 августа в одном из жилых районов города Саппоро на севере Японии. Об этом информирует японское общественное телевидение.

Дикое животное заметили в жилом районе на юге города с населением почти в два миллиона человек. Прибывшие на место члены местной ассоциации охотников застрелили косолапого. Полиция Саппоро предупредила жителей о вероятности нового появления медведей в жилой зоне и призвала их к бдительности.

За последние несколько недель медведей замечали ещё в нескольких районах Саппоро. Хищники совершали набеги на частные сельскохозяйственные угодья.

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