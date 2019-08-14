В Хабаровском крае подняты по тревоге около двух тысяч зенитчиков

Военные отправятся на спецполигон в Бурятии, где в первой половине сентября произведут боевые пуски ракет.

Около двух тысяч зенитчиков подняли по тревоге в Хабаровском крае и направили на учения в Бурятию, где состоятся боевые пуски ракет, информирует пресс-служба Восточного военного округа.

— Зенитчики соединения войск ПВО округа в Хабаровском крае подняты по тревоге в рамках проверки боеготовности. Расчёты комплексов С-300, С-400 и ЗРПК "Панцирь", всего около двух тысяч военнослужащих и около 150 единиц техники перебазировались в районы сосредоточения, — приводит РИА "Новости" текст сообщения.

Военные отправятся на спецполигон Телемба в Бурятии, где в первой половине сентября произведут боевые пуски ракет. Перед этим пройдёт около 100 электронных пусков.

Отмечается, что на Телембе зенитчики устроят полевой лагерь, замаскируют технику, организуют систему управления дивизионами и заступят на дежурство.