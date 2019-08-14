В Братске вынесли приговор насильнику и убийце девятилетней малышки

На допросе в прошлом году мужчина сознался, что расправился с девочкой, и показал место, где спрятал тело.

Убийца девятилетней школьницы из Братска Иркутской области получил двадцать лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В июне прошлого года сообщалось, что в Братске маленькая девочка ушла на прогулку и не вернулась. Почти две недели её искали более 500 полицейских и волонтёров, но обнаружить ребёнка не удалось. Правоохранители вышли на след мужчины, которого заподозрили в причастности к пропаже ребёнка, на допросе он сознался, что убил девочку, и показал место, где спрятал тело.

— Подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — информируют в Следственном комитете.

Уголовное дело расследовалось по статьям об убийстве малолетней с целью скрыть иное преступление и о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за преступления в отношении своих жены и матери.